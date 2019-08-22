Бишкек, , 19:29 — REGNUM

Депутата республиканского парламента Ирину Карамушкину перевели из свидетелей в подозреваемые по делу о взятии в заложники бойцов спецназа «Альфа» во время штурма дома экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Об этом сообщают киргизстанские СМИ со ссылкой на информацию генеральной прокуратуры.

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В надзорном ведомстве отмечают, что Карамушкиной вручили уведомление о подозрении в совершении соучастии в захвате заложников.

Если суд признает парламентария виновной в совершении этого преступления, то ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и 6 месяцев, а также штраф — в размере до 260 тысяч сомов (около 247 тысяч рублей).

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