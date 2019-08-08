Бишкек, , 10:06 — REGNUM

Во время операции по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш погиб заместитель командира спецназа «Альфа», подполковник Усен Ниязбеков. Об этом сообщает «24.kg» со ссылкой на информацию Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии.

Читайте также: Разгром киргизских силовиков — 6 в заложниках, глава ГУВД серьезно ранен

Боец антитеррористического спецподразделения, руководивший спецоперацией, получил пулевое ранение в грудь, от которого впоследствии скончался в больнице.

Всего же в результате неудавшейся попытки штурма резиденции экс-президента и последующих столкновений с милицией и ОМОНом были госпитализированы 47 человек. В том числе: 22 сотрудника госкомитета нацбезопасности, два сотрудника МВД и 23 гражданских лица.

Читайте также: Штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева