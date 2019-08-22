Берлин, , 01:15 — REGNUM

Идею возвращения России в состав G8 отверг британский премьер-министр Борис Джонсон. Соответствующее заявление прозвучало на совместной пресс-конференции по итогам встречи с германским федеральным канцлером Ангелой Меркель.

Поддерживая позицию Меркель, которая не видит, чтобы причины «ухода» России из G8 были устранены, британский премьер-министр заявил: Москву пока нельзя реинтегрировать в «Группу семи».

По словам Джонсона, Россия виновата во многом, замешана в провокациях, которые она «осуществляет не только на Украине, но еще много где».

В качестве примера таких «провокаций» он привёл «произошедшее в Солсбери, графстве Уилтшир», назвав это применением русскими химического оружия на британской земле. Также он возложил на Россию вину за войну на Украине.

Так что пока о возврате РФ в G8 говорить рано, считает глава британского правительства.

Напомним, Россия с 1997 года была членом G8, в который также входили Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. «Группа восьми» перестала существовать после воссоединения Крыма с Россией, когда остальные члены объединения объявили Москве бойкот, прекратив членство в организации и образовав новую — G7.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 августа во время визита президента РФ Владимира Путина в Париж ему был задан вопрос о том, готова ли Россия вернуться в G8. Российский лидер напомнил, что не Москва была инициатором редуцирования G8 до G7 и что такого объединения как «Группа восьми» нет, так что возвращаться пока некуда.

Тем не менее, отметил Путин, Россия не отказывается сотрудничать со странами в формате G8. Ряд западных политиков высказался по поводу этой идеи.

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