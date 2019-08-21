Берлин, , 20:37 — REGNUM

Основания для возрождения формата G8 с восстановлением членства России в нём ещё только предстоит найти, заявили 21 августа канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции в Берлине.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, Ангела Меркель указала на то, что Россия была отстранена от G8 по «определённым причинам». По её словам, «новая ситуация» могла бы сложиться в случае реального прогресса в реализации Минских соглашений.

«Я вынуждена сказать, что на сегодняшний день мы продвинулись не столь далеко, чтобы я могла бы говорить, что тех самых причин 2014 года больше нет», — заявила канцлер ФРГ.

В свою очередь, Борис Джонсон заявил, что в данном вопросе он принимает во внимание «провокации, которые Россия осуществляет не только на Украине». В частности, он упомянул инцидент с предполагаемым отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

«Я должен полностью согласиться с канцлером Ангелой Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 ещё только предстоит найти», — заявил британский премьер.

Напомним, ранее за возрождение формата G8 с участием России неоднократно высказывался президент США Дональд Трамп. Накануне стало известно, что данная тема обсуждалась в телефонном разговоре главы Белого дома с президентом Франции Эммануэлем Макроном и стороны высказались за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

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