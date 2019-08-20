Вашингтон, , 22:52 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп заявил, что он бы поддержал возвращение Российской Федерации в «Большую восьмерку». Об этом сегодня, 20 августа, сообщает пресс-служба Белого дома США.

«Я думаю, более целесообразным было бы, чтобы Россия состояла», — заявил Трамп, говоря о возможном возвращении России в «Большую восьмерку».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе визита во Францию президент России Владимир Путин высказался о возможном возвращении РФ в G8. Такой вопрос ему был задан на пресс-конференции.

Путин заявил, что данного формата больше не существует и произошло это по инициативе других участников этого неформального клуба.

Российский лидер напомнил, что в 2014 году саммит G8 должен был пройти в России, но после возвращения Крыма в состав РФ и начала войны в Донбассе другие участники неформального клуба отказались участвовать в саммите.

При этом Путин подчеркнул, что Россия готова взаимодействовать со странами G7 в любых форматах.