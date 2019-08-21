Вашингтон, , 11:50 — REGNUM

Американским авиакомпаниям следует соблюдать осторожность при полетах над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в предупреждении Федерального авиационного управления США (FAA).

Риск для гражданской авиации вырос на фоне усиления политической напряженности и военной деятельности в регионе, отметили в ведомстве.

В FAA заявили, что Иран публично угрожал военным операциям США в районе Персидского залива, и указали на различное противовоздушное вооружение, которым располагает иранская сторона. Диапазоны некоторых зенитно-ракетных комплексов охватывают ключевые международные воздушные маршруты над заливами, отмечено в предупреждении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США создали международную коалицию по обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе. Первой из арабских стран, вступивших в неё, стал Бахрейн.

Читайте также:

Бахрейн присоединился к антииранской коалиции США

В Иране заявили о готовности обеспечивать безопасность Персидского залива