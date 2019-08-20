Вашингтон, , 02:44 — REGNUM

Королевство Бахрейн стало первым арабским государством, присоединившимся к возглавляемой США международной коалиции по обеспечению свободы судоходства в Персидском заливе. Об этом свидетельствует заявление главы Центрального командования вооруженных сил Соединенных Штатов генерала Кеннета Маккензи.

В своем сообщении Маккензи высоко оценивает решение руководства Бахрейна присоединиться к антииранской коалиции. Он подчеркивает, что Соединенные Штаты считают угрозу свободному судоходству международной проблемой. Маккензи подчеркнул, что ожидает присоединение к коалиции и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа японское информационное агентство «Киодо Цусин» опубликовало результаты соцопроса. По итогам опроса 57% респондентов выступили против вступления Японии в антииранскую коалицию США. Официально руководство Японии также не готово направить свои силы самообороны для участия в коалиции, так как это может внести разлад в отношения с Ираном.

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