Тегеран, , 14:18 — REGNUM

Иран обладает всеми возможностями для обеспечения безопасности Персидского залива, заявил 19 августа министр иностранных дел Исламской Республики Мохаммад Джавад Зариф на встрече с коллегой из Финляндии Пеккой Хаависто.

«Иран обладает самой протяженной водной границей в Персидском заливе. Мы готовы работать над обеспечением региональной безопасности», — цитирует Зарифа пресс-служба МИД Ирана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля иранские власти задержали в Ормузском проливе британский нефтяной танкер Stena Impero. Вашингтон, как и Лондон, осудил действия Тегерана.

Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон займется организацией коалиции, которая будет заниматься патрулированием Ормузского пролива.

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