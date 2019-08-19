Берлин, , 13:35 — REGNUM

С октября 2017 года в Германии вступил в силу закон, легализующий однополые браки. Федеральное статистическое управление ФРГ подсчитало, сколько с тех пор было заключено таких союзов, передает канал n-tv.

За время действия этого закона в стране было зарегистрировано в общей сложности было зарегистрировано 449 466 браков. Из них почти 33 тыс. составили однополые: 16 766 брачных союзов заключили геи, 16 138 — лесбиянки. Таким образом, каждый 14-й брак, регистрируемый на сегодняшний день в Германии, заключают гомосексуалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, этим летом в Индии коллегия судей Высокого суда Нью-Дели отклонила петицию о регулировании и признании однополых браков.

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