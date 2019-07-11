Нью-Дели, , 11:31 — REGNUM

Коллегия судей Высокого суда Нью-Дели отклонила петицию о регулировании и признании однополых браков, разводов, а также процедуры усыновления и удочерения детей.

Авторы данной петиции заявляют, что эта просьба преследует цель улучшения жизни и благосостояния членов ЛГБТ сообщества. По мнению одного из авторов, Таджиндера Сингха, в настоящее время в Индии сексуальные меньшинства сталкиваются с такими проблемами, как постоянный страх, чувство стыда, гендерная дисфория, давление со стороны общества, депрессия и социальная стигматизация.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», составители петиции просили принять изменения в Индусском Законе о браке 1955 года и других законах персонального права. В официальном ответе на эту петицию представители центра заявили, что уже предпринимают все необходимые и возможные меры для улучшения жизни трансгендеров и представителей ЛГБТ сообщества.

Тем не менее, в этой петиции говорится, что текущее положение в стране является прямым нарушением конституции, которая гарантирует равное отношение к гражданам страны. Помимо этого, авторы текста заявляют о различных притеснениях по отношению к гей-сообществу, в особенности со стороны полиции. По их мнению, решением данной проблемы станет повышение осведомленности населения с помощью изменения подхода к половому воспитанию в школах и дома.