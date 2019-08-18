Оттава, 18 августа 2019, 09:24 — REGNUM
Мэр канадской столицы, города Оттава Джим Уотсон признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации, об этом 18 августа сообщает издание Ottawa Citizen.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поспешил поддержать коллегу, опубликовав сообщение в социальной сети Twitter.
Напомним, гомосексуалисты в Канаде пользуются рядом прав, недоступных во многих странах мира. В частности однополые браки здесь разрешены с 2005 года, как отмечают социологи, население страны поддерживает подобные нововведения.
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