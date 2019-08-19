Москва, , 07:28 — REGNUM

Сегодня, 19 августа, президент России Владимир Путин посетит с рабочим визитом Францию. Визит состоится по просьбе президента Франции Эммануэля Макрона, сообщается на сайте Кремля.

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Главы двух стран намерены подробно обсудить актуальные международные и региональные вопросы, а также перспективы развития отношений России и Франции в различных сферах.

Встреча Путина и Макрона состоится в официальной резиденции президента Франции — Форт Брегансон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что «темы переговоров очевидны — это Украина и перспективы продолжения работы в нормандском формате».

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