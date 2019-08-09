Париж, , 19:38 — REGNUM

Вопрос подключения США к переговорам в «нормандском формате» не стоит на повестке дня, заявил 9 августа представитель МИД Франции российским журналистам.

Голубь Мира. Франция Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации РИА Новости, французский дипломат рассказал о регулярном диалоге Франции и Германии со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером по вопросу урегулирования в Донбассе, но опроверг предположения об изменении нормандского формата.

«Франция полностью привержена урегулированию конфликта и выполнению Минских соглашений, в частности, в рамках нормандского формата, в котором она активно участвует. Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине … Куртом Волкером. Изменение нормандского формата не стоит на повестке дня», — цитирует агентство представителя французского внешнеполитического ведомства.

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