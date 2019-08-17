Луганск, , 08:50 — REGNUM

Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза за сутки 16 августа нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщается на сайте Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что украинские боевики обстреляли района населенных пунктов Сокольники (из БМП) и Красный Лиман (из миномета). В результате обстрелов никто из мирных жителей не пострадал, разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры нет, уточнили в Народной милиции ЛНР.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля в Донбассе начало действовать очередное согласованное в рамках Минского процесса перемирие. Однако украинские боевики, как обычно, его не соблюдают. Обстрелы территорий ДНР и ЛНР ведутся практически ежедневно.

Так, 15 августа ВСУ вели обстрел из крупнокалиберного стрелкового оружия по направлению Светлодарск — Лозовое ЛНР. Они также обстреляли из станкового гранатомёта населённый пункт Санжаровка со стороны Мироновского.

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