Луганск, , 15:26 — REGNUM

В течение суток, 13 августа, силами народной милиции ЛНР были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БЛА) ВСУ, заявил 14 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«За вчерашний день было сбито четыре БЛА вооружённых формирований Украины, которые вели разведку и корректировку огня по населённым пунктам республики: «Фантом-4» в районе н. п. Калиновка, «Спектрум» в районе н. п. Весняное, Mavic pro в районе н. п. Калиново и БЛА типа «Крыло» в районе н. п. Донецкий», — рассказал он.

Филипоненко отметил, что боевики ВСУ, потеряв возможность корректировать огонь артиллерии, прекратили обстрелы.

«Также отмечается отсутствие обстрелов с начала текущих суток», — добавил он.

Как сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР, ранее над Донецком был сбит беспилотник ВСУ, который переносил гранату от станкового гранатомёта. Боеприпас не взорвался и был обезврежен сапёрами.

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Напомним, использование беспилотников в зоне вооружённого конфликта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.