Луганск, 14 августа 2019, 15:26 — REGNUM
В течение суток, 13 августа, силами народной милиции ЛНР были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата (БЛА) ВСУ, заявил 14 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Филипоненко отметил, что боевики ВСУ, потеряв возможность корректировать огонь артиллерии, прекратили обстрелы.
Как сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР, ранее над Донецком был сбит беспилотник ВСУ, который переносил гранату от станкового гранатомёта. Боеприпас не взорвался и был обезврежен сапёрами.
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Напомним, использование беспилотников в зоне вооружённого конфликта в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.