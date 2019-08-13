Луганск, , 15:00 — REGNUM

В Донбассе украинские силовики ведут перегруппировку сил. Как сообщил руководитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко 13 августа, согласно данным разведки, в район населённого пункта Счастье прибыли два БТР-70.

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Ещё одна бронемашина БТР-4 размещена в районе населённого пункта Рйгородок. Кроме того, зафиксировано прибытие в район города Рубежное трёх зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» и семи 120-миллиметровых самоходных миномётов.

«Противник продолжает использовать перемирие с целью перегруппировки сил и средств в зоне карательной операции», — сказал Филипоненко, добавив, что, несмотря на агрессивные выходки противника, Народная милиция и руководство республики «делают всё возможное для достижения мира на луганской земле».

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Народной милиции ЛНР, за прошедшие сутки украинские боевики не вели обстрел территории республики, однако 13 августа режим прекращения огня украинской стороной нарушался шесть раз.