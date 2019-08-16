Вашингтон, , 09:42 — REGNUM

Соединённые Штаты могут уже в следующем году сократить расходы на финансовую помощь, предоставляемую иностранных государствам, более чем на 4 миллиарда долларов. С просьбой отменить ранее принятое решение о выделении этой суммы административно-бюджетное управления Белого дома намерено обратиться в Конгресс США, сообщает газета Politico.

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Уточняется, что речь идёт о $2,3 млрд, которые планировалось направить Агентству США по международному развитию (USAID), а также $2 млрд госдепартаменту США. Из этих средств $787 млн должны были быть потрачены на международную миротворческую деятельность в рамках Организации Объединённых наций, $522 млн — на общее финансирование ООН и $364 млн предназначались на финансирование ряда гуманитарных и правозащитных программ этой организации. Отмечается, что эти цифры могут измениться.

После направления соответствующего запроса в Конгресс США у законодателей есть 45 дней для утверждения или отмены президентского пакета. В течение этого времени деньги замораживаются.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным минфина США, дефицит бюджета Соединённых Штатов по итогам июля 2019 года превысил дефицит прошлого года и достиг достиг $886 млрд. При этом за весь 2018 год он составил $779 млрд, а за аналогичный период — $684 млрд. Расходы бюджета за первые десять месяцев текущего финансового года, который начинается с 1 октября 2018 года и заканчивается 30 сентября 2019 года, превысили уровень прошлого года на $277 млрд, а доходы лишь на $84 млрд. Ожидается, что за весь финансовый год (с 1 октября 2018 года по 30 сентября 2019 года) дефицит бюджета США превысит $1 трлн. Таким образом, показатель поднялся до 3,9% ВВП против 3,5% ВВП за предшествующий год.

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