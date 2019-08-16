Берлин, , 08:51 — REGNUM

16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг направляется на парусной яхте из Европы в США, чтобы принять участие в сентябрьском саммите Организации Объединенных Наций. Грета намеренно выбрала яхту как самый экологичный транспорт, однако немецкая газета Die Tageszeitung опровергает безопасность этого путешествия для окружающей среды.

Тунберг стартовала из британского Плимута 14 августа. Яхта должна достичь американского берега 28 или 29 августа. На борту находятся два профессиональных моряка, отец Греты и режиссер. Яхту вернут в Европу пятеро моряков, которые предварительно прибудут на самолете в Нью-Йорк. Экипаж Тунберг также будет возвращаться домой на самолетах.

Таким образом, в общей сложности за этим «экологичным» путешествием по морю стоят не менее шести авиаперелетов через Атлантический океан. По подсчетам организации Atmosfair, один полет Нью-Йорк — Гамбург производит около 1800 кг углекислого газа.

Поскольку девушка, страдающая синдромом Аспергера, впервые оказывается в море, вряд ли она сможет выдержать обратное путешествие через океан на яхте — даже для заядлых моряков это серьезная нагрузка. Как Тунберг будет возвращаться домой, остается открытым вопросом. Профессионалы советуют ей возвращаться на судне-контейнеровозе.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе обозреватель немецкого канала n-tv писал, что за PR-компанией Тунберг и движения за борьбу против изменения климата, по-видимому, стоят коммерческие интересы.

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