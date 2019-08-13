Берлин, , 12:07 — REGNUM

Внимание к 16-летней шведской эко-активистке Грете Тунберг достигло апогея. В эти дни девушка с синдромом Аспергера направляется на океанской яхте Malizia II в США, где выступит на саммите Организации Объединенных Наций 23 сентября. Яхта выбрана специально: Тунберг хочет добраться до Нью-Йорка на экологически чистом транспорте. Мировые СМИ представляют ее хрупким, но бесстрашным ребенком, сражающимся с Атлантическим океаном, чтобы победить апокалипсис. Однако в последнее время растут сомнения в искренности тех, кто стоит за раскруткой юной шведки и борьбой за экологию, пишет обозреватель немецкого канала n-tv Вольфрам Ваймер.

Движение Тунберг сравнивают с Крестовым походом детей 1212 года, а ее саму — с его несовершеннолетним героем Николаусом. С тех пор в сознании европейцев уже 800 лет живет образ ребенка как морального лидера. Для левой молодежной среды Грета Тунберг является святой, бескорыстным пророком, борцом за будущее. Для многих аполитичных людей она представляется как очаровательная девушка, образец юношеского идеализма.

Однако постепенно в ее аудитории нарастает скептицизм, отмечает Ваймер. Почему новая суперзвезда в сфере борьбы за экологию так хорошо обустроилась и как больной ребенок чувствует себя в этой политической суматохе? Сегодня Грета живет по расписанию супермодели или ведущего политика: пресс-конференции, фотосессии, интервью, выступления в парламенте. Критикуют и ее путешествие на очень дорогой яхте из Монако, принадлежащей штутгартскому миллионеру.

«Среди общественности крепнут сомнения в мотивах покровителей Тунберг. Возможно, она лишь холодно созданный продукт хитроумных маркетинговых стратегов, которые хотят получить прибыль от ажиотажа в СМИ? Уже в феврале левая Tageszeitung опубликовала заголовок «Грету Тунберг используют в коммерческих целях. Активистка как лицо рекламы». С тех пор в скандинавских СМИ появляется все больше сообщений о коммерческих мотивах хайпа вокруг Греты», — пишет Ваймер.

В 2017 году одним из самых успешных PR-менеджеров и специалистов фондового рынка Швеции Ингмаром Рентцхогом было основано акционерное общество We don't have time (англ. «У нас нет времени»). Его цель — «создать крупнейшую в мире социальную сеть климатических активистов» и при этом заработать как можно больше денег. В качестве «украшения» сети была «создана» Грета Тунберг.

До февраля 2019 года Грета была лицом We don't have time, однако потом внезапно сообщила о разрыве с проектом. Ее родители в интервью сообщили, что Рентцхог злоупотребил имиджем девочки в своих бизнес-целях.

Теперь председателем We don't have time является шведка Аннет Нордвалл. В своем совместном письме с Рентцхогом к инвесторам она пишет с поразительной искренностью: «Миссия компании состоит в том, чтобы приносить прибыль, включая доходы от рекламы (…) Нет конфликта интересов между изменением климата и зарабатыванием денег». За короткое время она уже получила 23 млн шведских крон от более чем 500 инвесторов из 16 стран. В ближайшее время дополнительный доход им принесут фотографии Греты, пересекающей Атлантический океан, заключает Ваймер.

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