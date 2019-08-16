Икалуит, , 08:07 — REGNUM

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас совершил поездку в канадскую Арктику. В ходе нее министр призвал уделять больше внимания изменениям климата, и, в частности, таянию льдов, передает канал n-tv.

15 августа глава немецкого внешнеполитического ведомства вылетел за Полярный круг в Понд-Инлет. Его сопровождали исследователи из Института полярных и морских исследований им. Альфреда Вегенера, Института метрологии им. Макса Планка и Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA). Правительство Германии намерено усилить свои обязательства в Арктике и в скором времени представить «Руководящие принципы германской арктической политики».

На моторной лодке Маас добрался до небольшого поселения коренных жителей севера Канады — инуитов. Выступая в Икалуите, столице северной провинции Нунавут, он отметил:

«У этих людей [местных жителей] нет шансов внести существенный вклад в борьбу с изменением климата через изменение своего поведения. Это наша ответственность».

Министр отметил, что в этом регионе люди небрежительно воспринимают климатический кризис.

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