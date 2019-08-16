Сеул, , 08:49 — REGNUM

Сегодня, 16 августа, в канцелярии главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина призвали Пхеньян прекратить регулярные запуски снарядов. Об этом сообщает издание NK News.

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Сеул предупредил, что действия КНДР могут привести к росту военной напряжённости на полуострове.

«Члены совета призывают Северную Корею прекратить осуществлять пуски в связи с проводимыми учениями Южной Кореи и США, так как это может повысить военную напряженность на Корейском полуострове», — говорится в сообщении Совета национальной безопасности Южной Кореи.

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Ранее Сеул созвал срочное заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи, на котором обсуждались очередные ракетные пуски Северной Кореи. Заседание вёл Чон Ый Ёна — советник Мун Чжэ Ина по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 16 августа, южнокорейские военные заявили о запуске двух снарядов с территории Северной Кореи. Неопознанные снаряды улетели с восточного побережья КНДР — из уезда Тхончхон, провинции Канвондо — в сторону Японского моря с разницей в 15 минут. По словам военных Южной Кореи, ракеты пролетели около 230 км на высоте 30 км над землёй и со скоростью около 6,1 махов. Пер

Напомним, предыдущая партия ракет была запущена Северной Кореей в сторону Японского моря 10 августа.