Сеул, , 05:07 — REGNUM

Очередным ракетным пускам Северной Кореи было посвящено срочное заседание Совета национальной безопасности Южной Кореи, сообщили 16 августа в администрации президента Юга.

В связи с очередными пусками ракет утром 16 августа со стороны Северной Кореи южнокорейский Совет нацбезопасности открыл экстренное заседание в 09:00 (время местное).

На заседании присутствовал южнокорейский президент Мун Чжэ Ин, которого в течение встречи продолжали информировать о происходящем на Севере. Заседание вёл Чон Ый Ёна — советник Муна по безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные утром 16 августа зафиксировали пуск двух снарядов со стороны Пхеньяна в сторону Японского моря. В Токио заявили, что их исключительной экономической зоны ракеты не достигли и прямой угрозы не представляли.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии прокомментировали очередные ракетные пуски Северной Кореи