Сеул, , 03:08 — REGNUM

Два снаряда запущены с территории Северной Кореи, заявили южнокорейские военные 16 августа, сообщает Yonhap.

Северокорейская ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что неопознанные снаряды улетели с восточного побережья Северной Кореи в сторону Японского моря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, последняя партия ракет была запущена Северной Кореей в сторону Японского моря 10 августа. Всеми испытаниями баллистических ракет руководит лидер страны Ким Чен Ын.

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