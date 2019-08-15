Бишкек, , 12:59 — REGNUM

Сын бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Сейтек Атамбаев прокомментировал ситуацию с арестом его отца, заявив в социальных сетях, что сейчас «рано давать оценку событиям, произошедшим 7 — 8 августа в селе Кой-Таш», пишет «Вечерний Бишкек».

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Он отметил, что члены семьи бывшего главы государства находятся в очень тяжелом положении, но не намерены устраивать какие-либо провокации.

«Извините, но я что должен взять маленький ножик, пойти к «Белому дому» и высказаться там? Или мне своей 84-летней бабушке начать рассказывать, кто прав, а кто нет? Если я что-то скажу, разве дело от этого исправится?», — подчеркнул сын Атамбаева.

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