Бишкек, , 13:21 — REGNUM

«Алмазбеку Атамбаеву нужна была кровь, чтобы совершить госпереворот. Он специально окружил себя женщинами, детьми и пожилыми людьми, которым заплатил по тысяче сомов (930 рублей)», — заявил на пресс-конференции председатель госкомитета нацбезопасости Киргизии Орозбек Опумбаев, — пишет «Вечерний Бишкек».

Руководитель киргизстанских спецслужб отметил, что решение об отправке антитеррористического подразделения на задержание экс-президента Киргизии было принято после того как Атамбаев несколько раз публично сообщил о том, что будет отстреливаться.

«Спецназ «Альфа» должен был прикрыть оперативных сотрудников от насильственных действий извне, то есть сделать коридор. Поэтому спецназовцев было мало. Всего было пять вариантов принудительного привода. Один из них тот, что был осуществлен 7 августа. Мы собирали информацию о том, кто и когда заходил на территорию резиденции Атамбаева. Было принято решение о его приводе, когда во дворе его дома находилось всего 30 человек», — добавил он.

Также глава ГКНБ напомнил, что в доме экс-главы государства были обнаружены снайперская винтовка Драгунова и другое огнестрельное оружие.

«Атамбаев сказал, что стрелял шесть раз. Все шесть выстрелов нашли свое подтверждение. Первый — это глава спецоперации Усен Ниязбеков. Судмедэкспертиза подтвердила, что он погиб сразу и выстрел был целенаправленный в сердце. Пострадали еще пятеро. К примеру, у молодого парня, старшего лейтенанта нет четырех фаланг на руке, вытек глаз. Все выстрелы шли на поражение. Мы должны были задержать его любым способом. Атамбаев трус, но мы его взяли», — подытожил Опумбаев.