Киев, , 10:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в «нормандском формате» на уровне глав внешнеполитических ведомств стран-участниц состоится в конце августа, а встреча лидеров России, Украины, Германии и Франции состоится осенью 2019 года. Об этом Зеленский заявил на встрече с будущими депутатами Верховной рады от партии «Слуга народа» в Трускавце.

«В конце августа предполагается встреча в «нормандском формате» четырех представителей на уровне министерств иностранных дел. Во Франции», — рассказал Зеленский.

Он также отметил, что встреча самих лидеров стран «нормандского формата» состоится осенью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июля на своей странице в социальной сети Facebook президент Зеленский написал, что предлагает президенту России Владимиру Путину пересмотреть «нормандский формат», введя в список его участников Великобританию и США и в новом составе обсудить статус Крыма, ДНР и ЛНР.

Российская сторона ответила, что статус Крыма был определен на референдуме 2014 года и Москва его не будет обсуждать. Что касается расширения участников формата, то у Великобритании свои проблемы — министерская чехарда и Brexit, а США особого желания не выказывали, однако все обсуждаемо.