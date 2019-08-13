Москва, , 13:14 — REGNUM

В Кремле считают недопустимым несоразмерное применение силы сотрудниками правоохранительных органов, но оправдывают жесткие действия силовиков для пресечения беспорядков. Об этом 13 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы считаем … абсолютно недопустимым несоразмерное применение силы со стороны представителей органов власти и считаем абсолютно оправданным жесткие действия правоохранителей для пресечения общественных беспорядков», — сказал представитель Кремля.

По его словам, случаи неповиновения полиции и проявления агрессии со стороны сотрудников правопорядка фиксируются в Кремле в равной степени, по всем таким случаям ведется соответствующая проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции оппозиции, завершившиеся массовыми задержаниями.

Так, 27 июля у Мосгордумы полиция задержала более тысячи человек. Следователи возбудили по факту несогласованного митинга в Москве уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным столичного главка МВД, у задержанных участников несогласованной акции были изъяты ножи, молотки и баллончики с перцовым газом. Всего по уголовным делам проходят более 10 человек.

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