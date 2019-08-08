Москва, , 20:00 — REGNUM

Фигурант уголовного дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин, накануне сдавшийся правоохранительным органам, возлагает «персональную ответственность» за аресты участников незаконного митинга 27 июля на Алексея Навального и Любовь Соболь. Об этом он заявил в своём видеообращении, снятом перед сдачей в полицию, сообщает интернет-издание «Медиазона».

Фомин обратил внимание, что Навальный и его соратники не в первый раз становятся виновниками задержаний. Такая же ситуация, по его словам, была в 2012 году, во время так называемых «болотных протестов».

«Вы, господин Навальный, госпожа Соболь и остальные, вы прекрасно знали, что тогда людей за выход на мирный протест подставили по 212-й статье», — сказал Фомин.

Он сообщил, что Навальный и Соболь, призывая людей выйти на незаконную акцию 27 июля, не предупредили о том, как им себя вести и не напомнили о возможных последствиях.

«Поэтому я считаю вас всех персонально ответственными за то, что сейчас десять человек сидит недалеко отсюда. И вы должны сделать все, чтобы нас отсюда вызволить. Это ваша сейчас главная задача, а не выборы», — сказал Сергей Фомин.

Задержанный также призвал других потенциальных участников незаконных шествий и митингов «быть осторожными». «Делайте все по закону», — посоветовал он, отметив, что в России главной ценностью должен быть человек, его свобода, жизнь и здоровье, «а не политические интересы каких-то людей отдельных».

Ранее сам Алексей Навальный в своём «Твиттере» признался, что не сильно переживает по поводу арестов участников митингов. «Да, случайных упекут, но их и так сейчас упекают», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении организаторов массовых беспорядков и участников нападений на полицейских в Москве 27 июля. Девяти фигурантам уже предъявлено обвинение. Кроме того, изучаются кадры с других незаконных акций, прошедших в Москве уже 3 августа.

Участвовать в незаконных акциях в Москве призвали ряд самовыдвиженцев, которые не смогли собрать и предоставить достаточное количество достоверных подписей для регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы. В сданных ими подписных листах были обнаружены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди, жители других избирательных округов. В частности, в подписных листах упомянутой Любови Соболь, сотрудником штаба которой и являлся Сергей Фомин, 680 подписей были признаны недействительными, в том числе 388 — полностью или частично проставленными другими людьми, 231 — содержащими недостоверные сведения об избирателях, 61 — содержащими иные нарушения. Шесть подписей «принадлежали» умершим людям.