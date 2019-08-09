Оппозиция требует протеста — всё о митинге 10 августа в Москве

В Москве 10 августа пройдёт акция протеста оппозиции с требованием допуска на выборы в Московскую городскую думу незарегистрированных кандидатов. Это будет уже пятая крупная акция, но лишь вторая согласованная. Местом проведения митинга выбран проспект Академика Сахарова. Заявку в мэрию подали Елена Русакова, Денис Шендерович и Эльвира Вихарева. Несанкционированные властями митинги, проведённые 14 июля, 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.

Среди поддержавших митинг оказались журналисты и блогеры Леонид Парфёнов и Юрий Дудь, рэпер Oxxxymiron, хоккеист НХЛ Артемий Панарин. С критикой их заявлений выступил блогер-миллионник Амиран Сардаров, задавший вопрос: почему те, кто призывает идти на митинги или участвует в них, не помогали собирать подписи так называемым независимым кандидатам и не агитировали за них в ходе подписной кампании?

Кроме того, анонсировано выступление на мероприятии музыканта Face, групп «Кровосток» и IC3PEAK. Однако в столичном департаменте региональной безопасности предупредили, что концерт нарушит законодательство.