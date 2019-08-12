Ашхабад, , 10:20 — REGNUM

На восстановление и развитие реки Волга в России планируется направить порядка 200 млрд. рублей. Об этом сегодня, 12 августа, в ходе выступления на первом Каспийском экономическом форуме в Туркмении сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Мы рассчитываем на то, что эти наши усилия также будут вкладом в нашу общую копилку по развитию Каспийского бассейна, поскольку здесь мы все связаны едиными экологическими требованиями», — уточнил Медведев.

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Премьер-министр отметил, что целью программы оздоровления Волги является сохранение значения реки как транспортной артерии и уникального экологического бассейна. Он напомнил, что ранее достаточных средств на эти цели не выделялось, однако на сегодня уже принято решение о том, чтобы заниматься возрождением русла Волги и развивать те регионы, которые прилегают к ней. Всего их 16.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках программы «Оздоровление Волги» только в регионах Приволжского федерального округа на реализацию мероприятий федерального проекта до конца 2019 года планируется затратить 9,779 млрд рублей, из которых 8,85 млрд из федерального бюджета и 928 млн рублей из бюджета регионов. Совокупный объём загрязненных вод в реку Волгу субъектами ПФО, который составляет почти один кубический километр в год, до 2024 года должен уменьшится в три раза. Напомним, в проекте участвуют семь регионов ПФО — Чувашия, Марий Эл, Татария, а также Нижегородская, Самарская, Ульяновская и Саратовская области.

Общий объем средств, которые планируется направить на реализацию мероприятий федеральной программы «Оздоровление Волги» в рамках национального проекта «Экология», в период с 2019 до конца 2024 года составит 205,4 млрд рублей для 16 регионов России.

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