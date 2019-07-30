Москва, , 19:24 — REGNUM

Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Каспийское море (cc) AnastassiyaL

Конвенция заключена между государствами, расположенными на побережье Каспийского моря, — Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией.

Документ содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств.

К основным принципам деятельности сторон конвенции на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на нем вооруженных сил, не принадлежащих сторонам.

Конвенция подписана в Актау 12 августа 2018 г. Процесс ратификации конвенции в настоящее время уже завершен Азербайджаном, Казахстаном и Туркменистаном.

Вместе с тем принятие федерального закона потребует изменения действующих и принятия новых актов федерального законодательства. Предполагается изменение 14 действующих законов.

Инициативы, предложенные на рассмотрение Госдумы президентом РФ, имеют приоритет.