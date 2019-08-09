Бишкек, , 19:00 — REGNUM

Сотрудники госкомитета нацбезопасности наложили арест на здание «Медиа-форума» и работающий на его территории телеканал «Апрель», принадлежащие экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву, пишут киргизстанские СМИ.

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По имеющейся информации, около 20:00 по местному времени (17:00 МСК) к «Медиа-форуму» приехали 15 спецназовцев, которые заявили работающим там людям о том, что у них есть пять минут на то, чтобы забрать личные вещи и покинуть здание, поскольку на имущество бывшего главы государства наложен арест.

Как отмечает директор «Апреля» Дмитрий Ложников, в здании «Медиа-форума» также располагаются штаб атамбаевской части «Социал-демократической партии Кыргызстана». Помимо них там же располагаются офисы радиостанции «Европа Плюс», телеканала «Ооба.kg» и несколько других организаций — арендаторов, которые не имеют никакого отношения к Атамбаеву.

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