Бишкек, , 16:26 — REGNUM

Сотрудники силовых служб смогли пробиться к экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву и арестовать его. Сейчас они пытаются доставить его в Бишкек.

«Силовики вывезли Алмазбека Атамбаева из Кой-Таша. С ним в машине находятся Кундуз Жолдубаева и Фарид Ниязов. Переговоры шли очень долго, но, судя по всему, Алмазбек Атамбаев сдался», — сообщает 24.kg.

Дорога из села Кой-Таш в Бишкек заблокирована сторонниками Атамбаева, которые пытаются не дать машине с арестованным политиком пробиться в столицу.