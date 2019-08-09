Бишкек, , 08:15 — REGNUM

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в коррупции, об этом 9 августа рассказал его адвокат Сергей Слесарев.

«Пока мало что известно, но его обвиняют в коррупции по делу (Азиза) Батукаева», — рассказал РИА Новости Слесарев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2006 году в Киргизии суд приговорил одного из самых известных в республике криминальных авторитетов Азиза Батукаева к 16 годам и 8 месяцам тюрьмы за торговлю и употребление наркотиков, незаконное приобретение и хранение оружия, а также за организацию массовых беспорядков.

Однако в апреле 2013 года суд выпустил Батукаева на свободу. Поводом для этого послужили медицинские справки, гласящие о том, что он якобы болен острым лейкозом и тяжелой формой цирроза печени. Позже выяснилось, что результаты анализов, доказывавших наличие у Батукаева смертельной болезни, являются подделкой, в 2014 году он был объявлен в международный розыск.

Напомним, экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа, ранее ему предъявили обвинение в незаконном освобождении Азиза Батукаева.

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