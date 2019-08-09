Бишкек, 9 августа 2019, 14:07 — REGNUM
Российский энергохолдинг «Интер РАО» может рассмотреть возможность сотрудничества с Киргизией, но только если киргизские власти компенсируют затраты компании «Русгидро» по проекту Верхне-Нарынского каскада. Об этом заявил заместитель главы аппарата правительства России Сергей Приходько, пишет «Вечерний Бишкек».
Чиновник отметил, что вопросы, касающиеся проектов строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 в Киргизии уже обсуждались в ходе экспертных консультаций в начале лета 2019 года.
«И АО «Интер РАО» готово рассмотреть возможность возобновления работы по проекту в случае обеспечения его экономической эффективности», — подчеркнул Сергей Приходько.
Напомним, что после расторжения договора с «РусГидро» власти Киргизии всё ещё безуспешно пытаются найти нового инвестора, готового вложить деньги в проект строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
Отметим, что, согласно соглашению, киргизская сторона должна выплатить «Русгидро» $37 млн (2,41 млрд рублей), уже потраченных российским концерном на этот гидроэнергетический проект.
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