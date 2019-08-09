Берлин, , 13:04 — REGNUM

Численность американских военнослужащих в Германии может быть сокращена на фоне недовольства Вашингтоном расходами Берлина на оборону. Об этом заявил посол США в Берлине Ричард Гренелл, сообщает 9 августа агентство DPA.

Гренелл назвал оскорбительными ожидания германской стороны о том, что платить за нахождение в стране 50 тыс. американских военных продолжат налогоплательщики США, Германия же будет использовать торговый профицит для внутренних целей.

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В настоящее время в ФРГ расквартированы 35 тыс. военнослужащих США и 17 тыс. гражданских лиц, работающих на американский контингент. Власти США хотят, чтобы на оборону шло 2% от ВВП Германии, тогда как Берлин готов к 2024 году довести эти расходы до 1,5% ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за недостаточные военные расходы и обвинил в невыполнении обязательств в рамках НАТО. Тогда он допустил, что некоторую часть войск перебросят в Польшу.

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