Пятница, 14 Июня 2019 года
07:25:04 МСК

Трамп раскритиковал Германию за невыполнение обязательств в НАТО

Политика

Вместе с тем Варшава, отметил глава Белого дома, такие обязательства выполняет

Вашингтон, 14 июня 2019, 07:24 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой раскритиковал Германию, сообщает немецкое издание Focus.

Отмечается, что американский лидер был недоволен низкими военным расходами Германии, которая, по его словам, не выполняет обязательств в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем Варшава, добавил глава Белого дома, такие обязательства выполняет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США изучают возможность введения ограничительных мер против участников российское проекта газопровода «Северный поток — 2». По словам американского лидера, Вашингтон таким образом «защитит Германию», которая платит России «миллиарды и миллиарды долларов» за газ.

Читайте также: Дональд Трамп рискует создать в ЕС антиамериканскую фронду — политолог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
НАТО: планы, развитие, проблемы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить