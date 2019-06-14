Трамп раскритиковал Германию за невыполнение обязательств в НАТО

Вашингтон, , 07:24 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи с польским лидером Анджеем Дудой раскритиковал Германию, сообщает немецкое издание Focus.

Отмечается, что американский лидер был недоволен низкими военным расходами Германии, которая, по его словам, не выполняет обязательств в рамках Североатлантического альянса. Вместе с тем Варшава, добавил глава Белого дома, такие обязательства выполняет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что США изучают возможность введения ограничительных мер против участников российское проекта газопровода «Северный поток — 2». По словам американского лидера, Вашингтон таким образом «защитит Германию», которая платит России «миллиарды и миллиарды долларов» за газ.

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