Берлин, 1 августа 2019, 11:43 — REGNUM
Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл раскритиковал правительство Ангелы Меркель за нежелание присоединяться к США в операции в Ормузском проливе, об этом 1 августа сообщает Al Arabia.
По мнению дипломата, крупнейшая экономика Европейского союза должна брать на себя большую ответственность за решение международных проблем.
Реакция американского посла последовала в ответ на слова министра иностранных дел Германии Хейко Мааса, исключившего участие Берлина в военно-морской миссии в Ормузском проливе. Причиной подобного решения стало стремление ослабить напряженность вокруг Ирана.
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