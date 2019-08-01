Берлин, , 11:43 — REGNUM

Посол Соединенных Штатов в Германии Ричард Гренелл раскритиковал правительство Ангелы Меркель за нежелание присоединяться к США в операции в Ормузском проливе, об этом 1 августа сообщает Al Arabia.

По мнению дипломата, крупнейшая экономика Европейского союза должна брать на себя большую ответственность за решение международных проблем.

«Германия является крупнейшей экономической державой Европейского союза. Это накладывает на страну глобальные обязательства» Ричард Гренелл

Реакция американского посла последовала в ответ на слова министра иностранных дел Германии Хейко Мааса, исключившего участие Берлина в военно-морской миссии в Ормузском проливе. Причиной подобного решения стало стремление ослабить напряженность вокруг Ирана.

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