Чолпон-Ата, , 12:39 — REGNUM

Наша общая задача — ускорить процессы интеграции в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня, 9 августа, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании Евразийского межправительственного совета в г. Чолпон-Ата (Киргизия), сообщается на сайте правительства РФ.

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Также нужно стимулировать экономическую активность и повысить уровень жизни граждан стран ЕАЭС.

Он отметил, что на общем рынке ЕАЭС сейчас — более 180 млн потребителей. Поэтому для общения между ними препятствий быть не должно. Здесь позиция у всех единая.

«Разница в подходах, как достичь этого состояния, есть, но в целом нужно формировать единое экономическое пространство, которое занимает почти 20 млн кв. км. Это очень впечатляющая цифра», — подчеркнул Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в городе Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области Киргизии проходит заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза.

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