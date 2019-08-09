Чолпон-Ата, , 07:18 — REGNUM

Россия намерена и в дальнейшем продолжать оказывать поддержку и помощь Киргизии. Такое заявление сегодня, 9 августа, на встрече с президентом республики Сооронбаем Жээнбековым сделал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который прибыл в Киргизию для участия в заседании Евразийского межправительственного совета.

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Дмитрий Медведев прилетел в Бишкек

Премьер-министр отметил, что у России и Киргизии «действительно очень хорошие и продвинутые отношения», поэтому по мере возможности Москва всегда старается оказывать помощь и поддержку своему «другу и партнёру» — Киргизии.

«Так будет и дальше, не сомневайтесь в этом», — заверил Медведев, выразив уверенность, что сегодняшние встречи внесут свой вклад «в копилку двустороннего партнёрства» между Россией и Киргизией.

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«Мы всегда чувствуем вашу поддержку», — ответил президент Киргизии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа силовики предприняли попытку задержать Атамбаева, начав штурм его резиденции в селе Кой-Таш. Упорное сопротивление бывшего главы государства и его сторонников продолжалось более суток, только 8 августа Атамбаев сам сдался властям и был перевезен в Бишкек. Его сторонники начали стягивать силы к киргизской столице. Сюда же стягиваются также и верные президенту Жээнбекову силовики.

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В ГУВД Киргизии по Бишкеку утверждают, что обстановка в столице нормализовалась и власти полностью контролируют город.

Добавим, сегодня, 9 июля, в городе Чолпон-Ате в Иссык-Кульской области Киргизии состоится заседание Евразийского межправительственного совета с участием глав правительств стран — участниц Евразийского экономического союза.