Чолпон-Ата, , 10:52 — REGNUM

Председатель правительства России Дмитрий Медведев рассчитывает, что на сегодняшнем заседании Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое пройдёт в киргизском городе Чолпон-Ата, страны союза достигнут окончательных договорённостей по вопросу распределения пошлин. Об этом премьер-министр заявил сегодня, 9 августа, на встрече президента Киргизии Соорнбаем Жээнбековым с главами делегаций Евразийского межправительственного совета.

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Медведев уточнил, что на заседании будут обсуждаться актуальные вопросы деятельности союза, а также вопросы формирования наднационального регулирования.

«Надеюсь, окончательно договоримся по той проблеме, о которой вы только что сказали. Я имею в виду, вопросы распределения пошлин», — отметил Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча глав правительств стран ЕАЭС должна состояться 9 августа. Она будет посвящена формированию общего финансового рынка и проработке перспективных инициатив в цифровой экономике. Россию на заседании представит премьер-министр Дмитрий Медведев.

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