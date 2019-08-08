Бишкек, , 15:26 — REGNUM

Депутат парламента Киргизии Акылбек Жапаров в ходе экстренного заседания законодательного собрания выступил с предложением рассмотреть вопрос о введении чрезвычайной ситуации в столице республики и ее окрестностях, пишет «24.kg».

Народный избранник предложил внести в постановление парламента вопрос об обращении к главе государства Сооронбаю Жээнбекову о введении комендантского часа из-за беспорядков, устроенных сторонниками экс-президента Алмазбека Атамбаева после предпринятой спецслужбами Киргизии попытки его задержания.

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В ответ на это депутат Торобай Зулпукаров заявил о том, что выступает против такой инициативы, поскольку сейчас в ней нет необходимости.

«Введение чрезвычайной ситуации лишнее. Тем более это прерогатива главы государства. Мы не можем включить такой пункт в постановление», — подчеркнул он.

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