Бишкек, , 14:05 — REGNUM

Из-за риска возникновения беспорядков, которые могут перерасти в массовые грабежи, владельцы расположенных в центре столицы Киргизии магазинов и банков решили заранее закрыть свои торговые точки и вывезти товар, передает сегодня, 8 августа, корреспондент ИА REGNUM.

Также только до 15:00 — 16:00 по местному времени сегодня работали многие филиалы банков, крупные торговые центры и некоторые гипермаркеты. Аналогичным образом поступили государственные и частные организации, чьи офисы находятся в центральной части Бишкека.

Ювелирные и торгующие мобильными телефонами магазины, расположенные неподалеку от Дома правительства Киргизии, заранее вывезли свои дорогостоящие товары.

Часть банков закрылись еще утром.

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 7 августа, спецназ «Альфа» госкомитета нацбезопасности Киргизии предпринял безуспешную попытку взять штурмом дом бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Сторонники Атамбаева смогли отстоять резиденцию экс-главы государства и не дали спецслужбам арестовать его.

В ходе противостояния и последовавших за ним беспорядков пострадали около 50 человек: погиб от огнестрельного ранения в грудь заместитель командира спецназа «Альфа» Усен Ниязбеков, еще двое силовиков находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии, есть большое количество раненых и получивших различные травмы.