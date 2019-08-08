Бишкек, , 08:45 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, оказав сопротивление силовикам, грубо нарушил конституцию. Такое заявление сегодня, 8 августа, в ходе заседания Совета безопасности республики сделал президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

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«Алмазбек Атамбаев грубо попрал Конституцию и законы Кыргызской Республики, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона», — заявил глава государства.

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Жээнбеков подчеркнул необходимость принять безотлагательные меры в целях «сохранения законности, мира и безопасности в стране».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в посёлке Кой-Таш Киргизии была предпринята попытка штурма дома Атамбаева. По данным минздрава страны, за медицинской помощью позже обратились около 50 человек.

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