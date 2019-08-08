Бишкек, , 07:58 — REGNUM

В Киргизии началось заседание Совета безопасности страны в связи с ситуацией с экс-главой государства Алмазбеком Атамбаевым, сообщает 8 августа пресс-служба киргизского лидера.

«Под председательством президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова проходит заседание Совета безопасности республики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании будет рассмотрен вопрос «об обеспечении безопасности и правопорядка в связи со сложившейся ситуацией 7 августа».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в Киргизии была предпринята попытка штурма дома Атамбаева в посёлке Кой-Таш. В результате пострадали 48 человек, четверо из них обратились за помощью с огнестрельными ранениями. От полученных ранений скончался один человек.

Сам экс-президент Атамбаев заявил, что силовикам не стоит «стрелять в свой народ», так как это «очень плохо кончится». По его словам, при попытке штурма его дома пострадали мирные люди, и признался, что потрясен «цинизмом действующих властей».

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