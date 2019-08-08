Бишкек, , 07:46 — REGNUM

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев обратился к силовым структурам, призвав их не выступать против народа. Заявление Атамбаева 8 августа вышло в эфир телеканала «Апрель».

Экс-президент подчеркнул, что силовикам не стоит «стрелять в свой народ», так как это «очень плохо кончится». Атамбаев отметил, что при попытке штурма его дома пострадали мирные люди, и признался, что потрясен «цинизмом действующих властей».

Как сообщало ИА REGNUM, попытка штурма дома Атамбаева в посёлке Кой-Таш была предпринята 7 августа. По данным минздрава страны, за медицинской помощью позже обратились около 50 человек.

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