Бишкек, , 07:47 — REGNUM

После штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в кому выпал начальник ГУ внутренних дел Чуйской области республики Самат Курманкулов, сообщает 8 августа издание 24. kg со ссылкой на министерства здравоохранения республики.

В министерстве уточнили, что начальник милиции получил тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мозга тяжелой степени. После операции по трепанации черепа Курманкулов впал в кому.

Напомним, 8 августа в Минздраве Киргизии сообщили, что при штурме дома Алмазбека Атамбаева пострадали 48 человек. Четверо пострадавших обратились за помощью с огнестрельными ранениями. От полученных ранений скончался один человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киргизии выросло число пострадавших при штурме дома Атамбаева