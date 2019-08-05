Сочи, Краснодарский край, , 17:43 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой, а также посетит образовательный центр «Сириус» в Сочи 6 августа, сообщила пресс-служба Кремля. В рамках встречи с президентом Абхазии планируется обсудить текущее состояние и перспективы расширения двустороннего социально-экономического сотрудничества.

В образовательном центре «Сириус» Владимир Путин ознакомится с работой нового корпуса «Школа» — там школьники, в том числе учащиеся инженерно-математических и химико-биологических классов, проходят обучение по профильным программам центра. Новый корпус одновременно может принимать на обучение до 800 человек — его общая площадь составляет девять тысяч квадратных метров. В рамках посещения Владимир Путин также проведет заседание попечительского совета образовательного фонда «Талант и успех». На заседании будут обсуждаться вопросы развития центра «Сириус».

Образовательный центр «Сириус» в Сочи был создан образовательным фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10−17 лет из всех регионов России.