Сухум, , 19:23 — REGNUM

До 1 ноября 2019 года в Абхазии будут подготовлены нормативно-правовые акты, определяющие условия использования воздушного пространства республики, авиации и выполнения мероприятий по обеспечению функционирования международного аэропорта «Сухум» им. В. Г. Ардзинба. Соответствующее распоряжение правительства было принято сегодня, 26 июля, сообщает ИА «Абхазия-Информ».

Кабинет министров Абхазии поручил разработку нормативно-правовых актов государственному управлению Абхазии по транспорту, совместно с Минобороны и прочими ведомствами. Должны быть подготовлены проекты таких документов, как «Правила использования воздушного пространства Республики Абхазия», «Авиационные правила Республики Абхазия», «Порядок определения и взимания платы за аэронавигационные услуги», а также проекты прочих нормативно-правовых актов, определяющих условия использования воздушного пространства Абхазии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ведется работа над проектом реконструкции аэропорта «Сухум». Президент Абхазии Рауль Хаджимба на заседании Кабинета министров 26 июля подписал распоряжение о придании международному аэропорту «Сухум» статуса аэропорта совместного базирования. Теперь аэропорт будет предназначен для размещения гражданских и военных судов.