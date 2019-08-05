Кишинёв, , 15:40 — REGNUM

Отстраненная от власти в Молдавии Демократическая партия попросила структуры Евросоюза, ОБСЕ и Госдепа США вмешаться в политическую ситуация в стране, сообщает пресс-служба партии.

По мнению членов партии, на лидеров молдавских демократов «фабрикуются уголовные дела» по обвинению в узурпации власти, а представителей партии в государственных структурах якобы незаконно отстраняют.

«Демократическая партия Молдавии обращается к международным партнерам с призывом решительно вмешаться в ситуацию», — говорится в заявлении партии, адресованном структурам ЕС, ОБСЕ и Госдепу США.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года парламент Молдавии продлил на два месяца срок деятельности Комиссии по выяснению обстоятельств попытки госпереворота, который попытался совершить олигарх и бывший лидер Демпартии Владимир Плахотнюк с помощью подконтрольных ему Конституционного суда и Генеральной прокуратуры.

Плахотнюк в течение нескольких лет полностью контролировал государственную и политическую систему в Молдавии. В России ему предъявлены обвинения по трем делам — о покушении на убийство, о незаконном выводе из России 37 млрд рублей и о создании международного наркокартеля. В самой Молдавии против Плахотнюка пока не заведено уголовных дел.

В середине июня Плахотнюк после поражения Демпартии на выборах был отстранен от власти и покинул Молдавию. По данным следствия, в настоящее время он находится на территории США.

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